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سقوط قذيفتى هاون بالقرب من قاعدة قوات كورية الجنوبية بجنوب السودان

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سقوط قذيفتى هاون بالقرب من قاعدة قوات كورية الجنوبية بجنوب السودان سقوط قذيفتى هاون بالقرب من قاعدة قوات كورية الجنوبية بجنوب السودان

أعلنت هيئة الأركان المشتركة فى سول، اليوم الأربعاء، أن قذيفتى هاون سقطتا بالقرب من قاعدة وحدة هانبيت الكورية الجنوبية المتمركزة فى جنوب السودان مساء أمس، فى أعقاب اشتباكات بين قوات جيش جنوب السودان والفصائل المسلحة.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن الهيئة أن الاشتباكات وقعت على بعد 4 كيلومترات من قاعدة الوحدة الكورية الجنوبية، حيث سقطت قذيفتا هاون فى قاعدة القوات النيبالية الموجودة داخل معسكر الأمم المتحدة على بعد 300 متر من الوحدة الكورية الجنوبية، مما أدى إلى إصابة أربعة جنود نيباليين بجروح طفيفة.

وأضافت أن القوات الكورية الجنوبية لم تتعرض لأضرار، فيما شددت هذه القوات من الإجراءات الأمينة فى أعقاب هذه الأحداث.

وقال مسئول فى الهيئة، إن الاشتباكات توقفت فى الوقت الراهن، مضيفا أن القوات الكورية الجنوبية على اتصال وثيق بقوات جيش جنوب السودان، من خلال ضابط اتصال لها داخل المعسكر.. كما وفرت أيضا قنوات اتصال بالفصائل المسلحة هناك.

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