دراسة: تناول تفاحة يوميا يخفض من الكوليسترول

كتب : أ ش أ منذ 25 دقيقة

أظهرت أحدث الأبحاث الطبية، أن تناول تفاحة يوميًا يساعد على خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكوليسترول، بنفس فاعلية تناول عقار "ستاتين" الشهير المخفض للكوليسترول.

ووفقًا لنتائج الأبحاث المنشورة في المجلة الطبية البريطانية، إنه في حال تناول البريطانيين - ممن تخطوا الخمسين عامًا لعقار "ستاتين"، فإنه يمكن منع حدوث 8 آلاف و500 حالة وفاة في بريطانيا سنويًا.

وأوضحت الدراسة، أن نحو خمسة ملايين بريطانيين يتناولون عقار "ستاتين" المخفض للكوليسترول، كخطوة وقائية أولية ليتجنبوا الإصابة بالأزمات القلبية.

ويتفق العلماء، على أن تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات يفيد الصحة، إلا أنهم يختلفون بشدة حول فئات المرضى الواجب إعطائهم العقاقير المخفضة للكوليسترول.

وأظهرت الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد، أن المرضى الذين تناولوا عقار "ستاتين"، والتفاح بصورة منتظمة نجحوا في خفض مخاطر إصابتهم بأمراض القلب والأزمات القلبية، بالإضافة إلى السكر.