أبحاث طبية: تناول الحامل للمكسرات يحمي طفلها من حساسية الفول السوداني

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

أكدت أبحاث طبية حديثة أن تناول الحامل للمكسرات أثناء فترة حملها يعمل على وقاية وتجنب إصابة طفلها بالحساسية، بخلاف ما كان معتقدا في الماضي.

وأشارت الأبحاث التي أجريت في هذا الصدد إلى أن تناول الحامل للمكسرات يعمل على خفض فرص إصابة طفلها بحساسية الفول السوداني، ليضيف الباحثون أدلة جديدة تفيد بأن تناول المكسرات لا يشكل أي أضرار صحية على الجنين أو الطفل فيما بعد.

وقد حذر الباحثون من أن الحساسية الغذائية التي يصاب بها عدد من الأطفال قد تتطور لتجعلهم يعانون من نوبات ضيق في التنفس في حال تناولهم له، ويتعرضوا لمزيد من الأخطار منها ما يعرف بـ"الصدمة الحساسية" المهددة لحياتهم.