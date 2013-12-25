النادى العام لأفراد الشرطة: سقوط شهدائنا يزيدنا إصرارًا

جدد النادى العام لأفراد الشرطة، استنكاره للحادث الإرهابى، الذى استهدف مديرية أمن الدقهلية، مخلفًا عشرات الشهداء والمصابين.

وقال الأمين أحمد مصطفى، المتحدث الرسمى للنادى، والمنسق العام له، إن النادى العام شدد على ضرورة استمرار أفراد الشرطة فى آداء واجبهم، لافتًا إلى أن سقوط الشهداء، والمصابين لن يزيدهم إلا إصرارًا على آداء واجبهم، والاقتصاص لدمائهم الذكية، وأن دماء رجال الشرطة التى اختلطت بدماء المواطنين بالدقهلية، هى خير دليل على أن الإرهاب الأسود، يستهدف مصر، ولا ينتقى ضحاياه.

وأضاف مصطفى فى بيان للنادى، أنهم سيلاحقون القتلة، والإرهابيين، ولن تضيع دماء الشهداء هدرًا، مقدمًا العزاء لشهداء الدقهلية، رجال شرطة، والمواطنين.

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