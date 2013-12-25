أقرت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله ".. إنشاء وإحلال 336 فيلا سكنية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة.. وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..بسرعة تأمين المسكن الملائم لكل مواطن والإهتمام بمشاريع الإسكان على مستوى الدولة باعتبارها عاملا مهما لتأمين الإستقرار الأسري والعيش الكريم للمواطن.

وتشمل المساكن إنشاء 176 فيلا للمواطنين في مختلف إمارات الدولة ضمن القائمة التي أمر بها سمو ولي عهد أبوظبي بعد الجولة الميدانية التي قام بها للساحل الشرقي للدولة لتلمس احتياجات المواطنين والوقوف على طلباتهم لتأمين أقصى درجات الرفاه للمواطنين في ربوع الوطن كافة..إضاقة الى إحلال عاجل لـ 160 مسكنا بناء على الدراسة الميدانية التي قامت بها الفرق الفنية لتفقد مساكن المواطنين التي شيدت قبل عام 1990.

وأقرت اللجنة خلال اجتماعها في مقر وزارة شؤون الرئاسة برئاسة معالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة..ترسية ست مناقصات لتنفيذ أعمال إحلال المساكن العاجلة والمتفرقة..حيث أقرت منهجية اعتماد عدد من المقاولين المؤهلين لتنفيذ أعمال المساكن في عدة مناطق على أن يتم تكليف المقاولين مباشرة وفقا للسعر الذي تم اعتماده في المناقصات وذلك لما توفره هذه المنهجية من مزايا تضمن سرعة البدء بالأعمال بما يسهل إنجازها بالسرعة اللازمة.

وأكد الزعابي حرص اللجنة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان..بضرورة تأمين المسكن الملائم لكل مواطن و تسريع انجاز مشاريع الإسكان التي تتصدر أولويات القيادة الرشيدة التي تعمل على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين.

وأضاف أن اللجنة تسابق الزمن في تنفيذ مشاريع الإسكان لتأمين المساكن لمستحقيها في أسرع وقت ممكن وفق أعلى معايير التشييد والبناء التي تراعيها اللجنة في تنفيذ مشاريعها المختلفة مشيرا الى أن اللجنة أقرت إنشاء 176 فيلا سكنية جديدة للمواطنين الذين استوفوا المستندات والوثائق والشروط المطلوبة منهم حيث تأتي هذه القائمة ضمن سلسلة قوائم أسماء المواطنين الذين وجه بها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حيث تتجاوز أعداد المواطنين في هذه القوائم ألفين و500 اسم تقوم الفرق الفنية المكلفة بدراسة ملفاتهم وحالاتهم تمهيدا لعرض النتائج على لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لإقرارها ومن ثم البدء بإنشاء المساكن.

وأكد معالي أحمد جمعة الزعابي أن مشاريع وبرامج مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تحظى بمتابعة يومية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة..الذي يولي اهتماما كبيرا بتنفيذ مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة وفقا لأعلى المستويات والمعايير والسرعة الممكنة.. مشيرا إلى حرص سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان على تحقيق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة بالعمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتذليل العقبات كافة التي قد تعترض سير تلك المبادرات بهدف تحقيق رؤية سموه رفع المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين.

ولفت الزعابي إلى متابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمشروع إحلال مساكن المواطنين الذي وجه به صاحب السمو رئيس الدولة بشكل دقيق واطلاعه على التقارير التي ترفعها اللجنة الفنية الخاصة التي تقوم بجولات ميدانية للمساكن الحكومية التي شيدت قبل عام 1990 ضمن مشروع إحلال 10 آلاف مسكن على مستوى الدولة.

> يذكر أن القائمة التي اعتمدتها لجنة مبادرات رئيس الدولة خلال اجتماعها هي القائمة الثالثة للمساكن التي تقر بإحلالها بصورة عاجلة.

حضر الإجتماع سعادة كل من محمد عبدالله الرميثي وجبر محمد السويدي و محمد محمد صالح و عبدالله سيف النعيمي والمهندس حسن المنصوري و محمد عيسى محمد وعلي الدهماني.