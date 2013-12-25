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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والوجه البحرى

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس شتوى معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على أقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد تصل إلى حد الضباب على السواحل الشمالية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، أما ارتفاع الموج فيكون على البحرين من متر إلى مترين والرياح جنوبية غربية على البحر المتوسط والأحمر.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :
> الصغرى العظمى

القاهرة 7 22
> الإسكندرية 11 21
> مطروح 10 18
> بورسعيد 15 21
> دمياط 15 21
> بلطيم 14 22
> الإسماعيلية 7 22
> السويس 8 23
> العريش 8 23
> نخل 3 21
> طابا 1 21
> الطور 7 24
> مرسى علم 13 26
> الغردقة 12 26
> شرم الشيخ 14 26
> رفح 7 22
> كاترين 1 16
> سيوة 8 21
> المنيا 4 23
> الفيوم 5 22
> رأس سدر 10 24
> أبوسمبل 9 26
> وسط الدلتا 6 21
> أسيوط 3 23
> سوهاج 5 25
> الأقصر 7 25
> أسوان 9 27
> شلاتين 16 27
> حلايب 18 25
> الوادى الجديد 7 25
> قنا 10 24
> نويبع 15 24
> السلوم 10 22

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