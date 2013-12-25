الجزائر تتسلم من بريطانيا رجل الأعمال عبد المؤمن رفيق خليفة

سلمت بريطانيا أمس الثلاثاء إلى السلطات الجزائرية رجل الأعمال الجزائرى السابق عبد المؤمن رفيق خليفة اللاجئ فى لندن منذ 2003، ووصل خليفة مساء الثلاثاء إلى الجزائر، حيث ينتظر أن يمثل أمام القضاء بتهم اختلاس وتزوير.

ووصل خليفة بعيد الساعة 18.00 (17.00 تغ) إلى مطار هوارى بومدين الدولى بالعاصمة الجزائرية تحت حراسة جزائرية فى رحلة عادية للخطوط الجزائرية، بحسب ما أوضح مصدر ملاحى لوكالة فرانس برس.

وكان خليفة وراء أكبر فضيحة مالية فى الجزائر، حيث كان صعود نجمه بمثل سرعة أفوله، ولجأ إثر ذلك إلى بريطانيا وحكم عليه فى الجزائر غيابيا بالسجن المؤبد فى 2007، بعد إدانته بتهم اختلاس وتزوير.