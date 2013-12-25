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الأول من يناير عطلة رأس السنة الميلادية للوزارات والجهات الإتحادية

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الأول من يناير عطلة رأس السنة الميلادية للوزارات والجهات الإتحادية الأول من يناير عطلة رأس السنة الميلادية للوزارات والجهات الإتحادية

تقرر تعطيل الوزارات والجهات الإتحادية في الدولة يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر يناير عام 2014 بمناسبة رأس السنة الميلادية..على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق الثاني من يناير 2014.

ووجه معالي حميد بن محمد عبيد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة الإتحادية للموارد البشرية الحكومية..تعميما اليوم إلى الوزارات والهيئات الإتحادية بهذا الشأن استنادا إلى أحكام الفقرة رقم 5 من المادة  100  من قرار مجلس الوزراء رقم  13  لسنة 2010 حول اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  11 لسنة 2008 بشأن الموارد البشرية في الاتحادية التي تحدد أيام العطلات الرسمية للوزرات والجهات الاتحادية في الدولة.

ورفع معالي القطامي بهذه المناسبة أسمى آيات التهانى والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.. سائلا الله العلي القدير أن يعيد المناسبة عليهم بموفور الصحة والعافية..كما هنأ شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه المناسبة.

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