احذرى.. طفلك قد يكون مصابًا باضطراب "بيكا"

أطفالنا هم زهرة الحياة فلابد أن نهتم بصحتهم ونظام غذائهم فى المرحلة العمرية الاولى، تقول الدكتورة إيمان أحمد أخصائية العلاج النفسى إن الأم قد تلاحظ أن طفلها يرفض تناول الطعام الصحى المناسب للمرحلة العمرية التى يمر بها، وإنه أكثر ميلاً لتناول بعض المواد غير الغذائية مثل: التراب، والطين، والصوف، والقماش، والطباشير، والورق، والصابون، والشعر، ومسحوق التلك، ومواد الطلاء، وألوان الرسم، والأقلام، والصمغ، والحصى، والعملات المعدنية، والزجاج، والفحم، والرماد، والثلج، وغير ذلك.

وبينت الدكتورة إيمان أن هذه الحالة تعد أحد اضطرابات الطعام وتسمى بيكا Pica وهذه التسمية مشتقة من كلمة لاتينية، وقد سمى الاضطراب بذلك نسبة إلى اسم طائر يأكل أشياء غريبة للغاية، وغالبًا ما يصاب بهذا الاضطراب الأطفال صغار العمر رغم إمكانية حدوثه لدى المراهقين والكبار، وكذلك لدى النساء أثناء فترة الحمل "ما يسمى بالوحم".

وتابعت دكتورة إيمان ووفقًا للرابطة الأمريكية للطب النفسى فإن الطفل الذى يعانى من هذا الاضطراب يتناول مواد غير غذائية وغير صالحة للأكل، ولا تسبب أية فائدة صحية، ولا تتناسب مع المرحلة العمرية أو النمائية التى يمر بها وذلك لمدة لا تقل عن شهر. وهذه المواد ضارة للغاية وغالبًا ما تكون غير قابلة للهضم، وقد تسبب الوفاة فى بعض الأحيان نظرًا لاحتواء بعضها على مواد سامة مثل: الرصاص، وقد يحدث هذا الاضطراب ويصاحب بعض الاضطرابات الأخرى مثل: التوحد، والإعاقة العقلية.

وأضافت الدكتورة أنه يجب على الوالدين خاصة الأم توخى الحذر مما يتاح من مواد يسهل على الطفل الحصول عليها وتناولها، وعدم تعريضه لمواد تشكل خطورة على حياته، وتعزيز ملاحظة الطفل طوال اليوم، والاهتمام به لأن بعض العوامل البيئية مثل: الإهمال، وعدم الحب، وعدم الرعاية اليومية قد تمثل عوامل خطر لإصابة الطفل. ويعد العلاج السلوكى من أفضل العلاجات النفسية الفعالة فى علاج هذا الاضطراب.