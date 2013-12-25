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«نتنياهو» يهنئ مسيحيي العالم بـ«عيد الميلاد»: القدس تاريخنا المشترك

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«نتنياهو» يهنئ مسيحيي العالم بـ«عيد الميلاد»: القدس تاريخنا المشترك «نتنياهو» يهنئ مسيحيي العالم بـ«عيد الميلاد»: القدس تاريخنا المشترك

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في رسالة تهنئة إلى جميع المسيحيين في كل أنحاء العالم: «نحتفل معكم بعيد الميلاد، ونعلم يقينًا الأهمية، التي تولونها إلى تراثنا المشترك وإلى دولة إسرائيل وإلى مدينة القدس حيث تبلور الكثير من تاريخنا المشترك».

وأضاف «نتنياهو، في رسالته إلى المسيحيين في إسرائيل والعالم بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، مساء الثلاثاء: «نرسل تهنئة عيد ميلاد سعيد من القدس إلى جميع أصدقائنا المسيحيين في كل أنحاء العالم، القدس المصنوعة من الذهب، واليوم هي القدس، التي يكسوها الثلج».

وتابع: «لدينا ماض عظيم وقيم مشتركة ورغبة بمستقبل مشترك يكون عبارة عن أمان وازدهار وسلام، وعلى ذلك، ومن مدينة السلام القدس، أبعث بأحرّ التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد إلى جميعكم، وكل عام وأنتم بخير».

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