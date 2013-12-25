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بان كي مون يندد بتفجير "المنصورة" ويرى إدانة ناشطين مصريين "منافية لروح الثورة"

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بان كي مون يندد بتفجير "المنصورة" ويرى إدانة ناشطين مصريين "منافية لروح الثورة" بان كي مون يندد بتفجير "المنصورة" ويرى إدانة ناشطين مصريين "منافية لروح الثورة"

كتب : أ ف ب الأربعاء 25-12-2013 04:52

ندد بان كي مون، الأمين العام للامم المتحدة، بالاعتداء على مديريو أمن الدقهلية بالمنصورة والذي خلف 15 قتيلا، وقال إنه "لا توجد قضية يمكن أن تبرر مثل هذه الأعمال الإرهابية".

من جهة أخرى اعتبر بان كي مون أن إدانة ثلاثة ناشطين مصريين الأحد الماضي، بتهمة التظاهر دون ترخيص "منافية لروح الثورة" التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

ونقل مارتن نيسيركي المتحدث باسم كي مون أن الأمين العام يرغب في أن يذكر السلطات المصرية بأن "حرية التجمع والتعبير أمر أساسي" إذا أرادت تنظيم "انتخابات ذات مصداقية".

وأعرب كي مون عن "القلق لتدهور المناخ السياسي وحقوق الإنسان" في .

وطلبت اللجنة العليا لحقوق الإنسان أمس الإفراج عن الناشطين وهم أول متظاهرين غير إسلاميين يحكم عليهم منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

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