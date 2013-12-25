رئيس كوريا الشمالية: يمكن أن نخوض حربًا مع جارتنا الجنوبية دون إنذار مسبق

دعا رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون جيش بلاده إلى أن يكون على أهبة الاستعداد للقتال، مؤكدا ان حربا يمكن ان تندلع “من دون انذار مسبق”، بحسب ما اوردت اليوم وسائل اعلام في بيونغ يانغ.

> و بحسب وكالة فرانس برس زار كيم قيادة الوحدة الكبرى المشتركة 526 عشية عيد الميلاد، بحسب وكالة انباء كوريا الشمالية الرسمية التي أضافت أن الرئيس “طلب من الوحدة ان تركز كل جهودها على الاستعداد للقتال، وأن لا تنسى ابدا ان حربا يمكن ان تندلع من دون سابق انذار”.

> وتتمركز هذه الوحدة في مدينة نامبو، بحسب وكالة أنباء كوريا الجنوبية الرسمية.

> وكانت الرئيسة الكورية الجنوبية بارك غوين-هيه دعت أمس الثلاثاء الى “الاستعداد الجاد (للحفاظ) على الأمن« وذلك اثناء زيارة لمركز عسكري، ووصفت الوضع بأنه “مثير للقلق”.

> وبحسب محللين فإن عملية التطهير التي قام بها في الأونة الأخيرة رئيس كوريا الشمالية هي مؤشر على انقسام في القيادة، لكن آخرين اعتبروا أنها تشير الى سيطرة الرئيس الشاب الثلاثيني على النظام.