أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمين حزب بالشرقية يطالب وزارة الزراعة باستلام شركة صان الحجر الزراعية

Google+ Print
أمين حزب بالشرقية يطالب وزارة الزراعة باستلام شركة صان الحجر الزراعية أمين حزب بالشرقية يطالب وزارة الزراعة باستلام شركة صان الحجر الزراعية

طالب الدكتور عوض أبو غنية أمين حزب الحركة الوطنية المصرية بمركز صان الحجر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الزراعة، بسرعة التدخل لوقف بيع ما تبقى من أراضى شركة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وأضاف أبو غنية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن شركة صان الحجر تعانى من إفلاس وعدم قدرتها على تكملة مرتبات العاملين بها، رغم أن أملاكها تعدت الـ45 ألف فدان، وكان بها عدد من المشروعات الإنتاجية العملاقة فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجن.

لافتا إلى أن العاملين بالشركة قدموا له المستندات الدالة على وجود مخالفات صارخة بالشركة، وتأخير صرف حوافزهم لأكثر من 20 شهرا.

وطالب أمين حزب الحركة الوطنية المصرية بصان الحجر شرقية، الجهات المعنية بتشكيل لجان لفحص ملفات الشركة لكشف كم الفساد الذى شاب إدارتها خاصة بعد بيع جميع أملاكها وأصبحت الآن مديونة.

وقال أبو غنية إن الشركة القابضة للتنمية الزراعية والمختصة قانون بولايتها لشركة صان الحجر باعت الشركة إلى اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية، وأصبح التصرف والبيع لأى جزء من أراضى الشركة محظور، إلا أن المسئولين عنها أعلنوا بيع عدد من الأراضى بالمزاد العلنى وعلقوا اللافتات بالمخالفة للقانون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365