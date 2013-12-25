أمين حزب بالشرقية يطالب وزارة الزراعة باستلام شركة صان الحجر الزراعية

طالب الدكتور عوض أبو غنية أمين حزب الحركة الوطنية المصرية بمركز صان الحجر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الزراعة، بسرعة التدخل لوقف بيع ما تبقى من أراضى شركة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

وأضاف أبو غنية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن شركة صان الحجر تعانى من إفلاس وعدم قدرتها على تكملة مرتبات العاملين بها، رغم أن أملاكها تعدت الـ45 ألف فدان، وكان بها عدد من المشروعات الإنتاجية العملاقة فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجن.

لافتا إلى أن العاملين بالشركة قدموا له المستندات الدالة على وجود مخالفات صارخة بالشركة، وتأخير صرف حوافزهم لأكثر من 20 شهرا.

وطالب أمين حزب الحركة الوطنية المصرية بصان الحجر شرقية، الجهات المعنية بتشكيل لجان لفحص ملفات الشركة لكشف كم الفساد الذى شاب إدارتها خاصة بعد بيع جميع أملاكها وأصبحت الآن مديونة.

وقال أبو غنية إن الشركة القابضة للتنمية الزراعية والمختصة قانون بولايتها لشركة صان الحجر باعت الشركة إلى اتحاد العاملين المساهمين بشركة صان الحجر الزراعية، وأصبح التصرف والبيع لأى جزء من أراضى الشركة محظور، إلا أن المسئولين عنها أعلنوا بيع عدد من الأراضى بالمزاد العلنى وعلقوا اللافتات بالمخالفة للقانون.