أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"عمال مصر" يدين تفجيرات المنصورة ويحمل الإخوان مسئولية قتل المصريين

Google+ Print
"عمال مصر" يدين تفجيرات المنصورة ويحمل الإخوان مسئولية قتل المصريين "عمال مصر" يدين تفجيرات المنصورة ويحمل الإخوان مسئولية قتل المصريين

ندد اتحاد عمال الديمقراطى، بالحادث الإرهابى الذى وقع أمس بمدينة المنصورة، وراح ضحيته 15 شهيدا، وأكثر من 150 مصابا، مقدما التعازى للشعب والقوات المسلحة والشرطة.

وقال الاتحاد فى بيان له أمس الثلاثاء، إن كل يوم تتأخر فيه عن ردع الإرهاب، بمثابة تصريح بقتل المصريين، محملا جماعة الإخوان المسئولية فى قتل المصريين، والتغطية على الإرهاب ومحاولة إسقاط البلاد كتصفية حسابات مع الشعب، الذى كشفهم وعزلهم من الحياة السياسية للأبد دون رجعة.

ودعا الاتحاد، كل المصريين للرد على إرهاب جماعة الإخوان، بالعمل على المرور من المرحلة وتنفيذ خارطة الطريق، وإبطال كل محاولات الإرهابيين فى إسقاط مصر وجيشها العظيم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر