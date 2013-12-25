"عمال مصر" يدين تفجيرات المنصورة ويحمل الإخوان مسئولية قتل المصريين

ندد اتحاد عمال مصر الديمقراطى، بالحادث الإرهابى الذى وقع أمس بمدينة المنصورة، وراح ضحيته 15 شهيدا، وأكثر من 150 مصابا، مقدما التعازى للشعب والقوات المسلحة والشرطة.

وقال الاتحاد فى بيان له أمس الثلاثاء، إن كل يوم تتأخر فيه الحكومة عن ردع الإرهاب، بمثابة تصريح بقتل المصريين، محملا جماعة الإخوان المسئولية فى قتل المصريين، والتغطية على الإرهاب ومحاولة إسقاط البلاد كتصفية حسابات مع الشعب، الذى كشفهم وعزلهم من الحياة السياسية للأبد دون رجعة.

ودعا الاتحاد، كل المصريين للرد على إرهاب جماعة الإخوان، بالعمل على المرور من المرحلة وتنفيذ خارطة الطريق، وإبطال كل محاولات الإرهابيين فى إسقاط مصر وجيشها العظيم.