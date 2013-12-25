واشنطن تنشر فرقة «مارينز» في أوغندا لإجلاء أمريكيين من جوبا

نشرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرقة صغيرة من مشاة البحرية في أوغندا، استعدادًا لعميات إجلاء جديدة محتملة لأمريكيين من جنوب السودان، التي تشهد نزاعًا مسلحًا، حسبما أفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال العقيد ستيفن وارن، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن «فرقة من المارينز إضافة إلى طائرة نقل (سي-130)، تم نشرها انطلاقا من جيبوتي في عنتيبي بأوغندا».

وأضاف: «هذا يمنح القيادة المعينة خيارات إضافية وإمكانية الاستجابة بشكل أسرع في حالة وجود حاجة، وإذا ما كانت هناك ضرورة لحماية موظفين أو منشآت أمريكية في جنوب السودان»، موضحًا أن «هذا الانتشار تم بالتعاون مع السلطات الأوغندية».