الأمم المتحدة تتلقى طلب اعتماد دبلوماسية هندية طردتها واشنطن

أعلنت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها تلقت من الهند طلب اعتماد دبلوماسية كانت موضع جدل بين نيودلهي وواشنطن، التي طردتها في وقت سابق.

ويتعين أن تصادق وزارة الخارجية الأمريكية على اعتماد ديفياني خوبراجاد، التي يشتبه في سوء معاملتها لخادمة منزلها أثناء تواجدها بالولايات المتحدة، وأن تمنحنها تأشيرة جديدة، وفي هذه الحالة تحصل على حصانة دبلوماسية كاملة.

وقالت مورانا سونج، المتحدثة باسم الأمم المتحدة، إن «الأمم المتحدة تلقت مذكرة بإدراج السيدة خوبراجاد كعضو في البعثة الدائمة للهند، لدى الأمم المتحدة (..)، وتعاملت مع الطلب وفق الإجراءات المعتادة».

وتشمل هذه الإجراءات إحالة الطلب على السلطات المختصة في البلد المضيف للأمم المتحدة أي وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال متحدث باسم الوزارة، الثلاثاء، لوكالة الأنباء الفرنسية إن «الخارجية تلقت، الجمعة، الوثائق من الأمم المتحدة وهي تدرس الطلب».

واعتقلت ديفياني خوبراجاد في 12 ديسمبر الجاري، عندما كانت ترافق أولادها إلى المدرسة، ويشتبه القضاء الأمريكي في أنها دفعت لخادمتها المنزلية الهندية أيضًا مبلغًا أقل من الواجب لقاء عملها، وأنها كذبت وقدمت وثائق غير صحيحة لإعداد تاشيرة عملها.

وأثناء توقيفها تعرضت الدبلوماسية لتفتيش جسدي أثار استنكار الهند، التي اتخذت إجراءات ضد واشنطن ردًا على هذا الحادث.

وأمرت سلطات نيودلهي بعدها بسحب بطاقات الهوية الممنوحة للموظفين الأمريكيين العاملين لديها، والتي تتيح لهم المرور بسرعة أكبر من بوابات المراقبة في المطارات والأماكن العامة.