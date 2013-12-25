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صائب عريقات: الحرب لا السلام على جدول أعمال إسرائيل

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صائب عريقات: الحرب لا السلام على جدول أعمال إسرائيل صائب عريقات: الحرب لا السلام على جدول أعمال إسرائيل

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن الإسرائيلية أثبتت للعالم كله أن الحرب وارتكاب الجرائم ضد المدنيين العزل على جدول أعمالها، وليس السلام من خلال عدوانها على قطاع غزة، محملاً إسرائيل مسئولية العدوان الجديد على قطاع غزة.

وقُتلت طفلة فلسطينية وأصيب ستة آخرون، مساء أمس الثلاثاء، فى سلسلة غارت إسرائيلية استهدفت أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأدان عريقات، فى بيان صحفى وصل مراسل الأناضول للأنباء نسخة منه مساء الثلاثاء، بأشد العبارات، جريمة الحرب الإسرائيلية الجديدة ضد المدنيين الفلسطينيين فى قطاع غزة، والتى تهدف إلى بدء التصعيد الدموى، وقال عريقات "نحن نحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن عواقب العدوان ضد المدنيين العزل".

ودعا عريقات الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبى، وروسيا، والأمم المتحدة، والدول العربية، إلى التحرك بسرعة للجم الجرائم التى ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين المحاصرين والعزل فى قطاع غزة.

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مصر 365

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