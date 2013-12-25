تعرف على كيفية علاج انسداد الأنف فى فصل الشتاء

من منا لم يتعرض إلى انسداد إحدى فتحتى الأنف، خلال فصل الشتاء، مما يعيق قدرة الشخص على التنفس، يقول الدكتور سحر محمود أخصائية الأنف والأذن والحنجرة، أن انسداد الأنف غالبا ما يكون عرضا مؤقتا نتيجة الإصابة بمرض إما أو إصابة أثرت على الجيوب الأنفية.

وأضافت سحر أن إصابة الشخص بالزكام قد تسبب له مشاكل فى القدرة على التنفس، وتلك الحالة قد تكون بسبب الإصابة بالبرد، أو بسبب وجود حساسية تجاه بعض المواد تسبب الإصابة بتلك الحالة، مضيفه أن تلك الحالة يصاحبها الصداع مع ارتفاع فى درجة الحرارة مع وجود رشح بالأنف.

وقالت إن علاج تلك الحالة غالبا ما يكون باستخدام بعض البخاخات التى تعمل على توسيع الشعب الهوائية، بالإضافة إلى استخدام بعض الأدوية المضادة للاحتقان والتى تعمل على إزالة الاحتقان، وتورم الأنف، مما يسهل عملية التنفس.

وأشارت سحر إلى أن انسداد الأنف قد يكون بسبب التهاب أغشية الأنف، ويقصد بهذه الحالة أن يكون هناك تورم داخل الأنف مما يسبب صعوبة فى التنفس، ويسبب تلك الحالة التواجد فى أماكن تحتوى على مكيفات لفترات طويلة، والتعرض إلى هواء جاف لفترات طويلة.

وأضافت أن تلك الحالة إذا لم يتم علاجها فى البداية فإنها تتفاقم وتزداد مع تقدم العمر، حيث يمكن أن تحتاج إلى تدخل جراحي، مشيرة إلى أن تلك الحالة تسوء ليلا بسبب تدفق الدم فى الأنف، لذلك ينصح باستخدام بخاخات المزيلة لتورم الأنف بالإضافة إلى التواجد بغرف جيدة التهوية، من خلال فتح النوافذ.