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وزير الاتصالات:لقائى بمحافظ البنك المركزى يخص مشكلات عالقة مع البريد

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وزير الاتصالات:لقائى بمحافظ البنك المركزى يخص مشكلات عالقة مع البريد وزير الاتصالات:لقائى بمحافظ البنك المركزى يخص مشكلات عالقة مع البريد

قال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيلتقى قريبا بمحافظ البنك المركزى هشام رامز بشأن بعض مشكلات عالقة مع هيئة البريد.

حول ما أثير عن رفضه لطلب البنك المركزى بتعيين ممثل له بهيئة البريد، أوضح الوزير فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لم يرفض أو يوافق على هذا الطلب، ولكن جميع الأمور العالقة سيتم التحدث بشأنها مع محافظ البنك المركزى.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تنسيق لقاءات بين مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة، بشأن تحويل مشغلى المحمول الثلاثة للنيابة.

من جهة أخرى أوضحت مصادر بوزارة الاتصالات أن الوزير سيلتقى غدا وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور، بشأن تحويل شركات المحمول للنيابة.

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