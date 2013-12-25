محافظة البحر الأحمر تستعد لأعياد رأس السنة بزينة الفنادق

استعدت فنادق والقرى السياحية بمدن البحر الأحمر المختلفة، لاستقبال أعياد رأس السنة الميلادية والاحتفال بأعياد الكريسماس، بطريقة مختلفة، حيث تضىء أغلب فنادق الغردقة أضواء بابا نويل، وكذلك تجهيز خيمة الاحتفال بكرنفال على الطريق الشعبية، والذى سوف يقدم كافة أشكال الفنون الشعبية المصرية من مزمار وتنورة وساحر وأكروبات وألعاب نارية ورسومات فولكلورية ولوحات فنية على جانبى الطريق مصحوبة بمشروبات مصرية لإعطاء نموذج للشارع المصرى الحالى، للسياح.

من جانبه أكد مصدر من غرفة المنشآت الفندقية أن نسبة الإشغال بفنادق ومنتجعات البحر الأحمر، تتراوح فى تلك الأيام ما بين 60 إلى 65%، وذلك يعد ارتفاعاً ملحوظاً عن الأيام الماضية فى نسبة الأشغال، حيث من المتوقع بداية من يوم 27 من الشهر الجارى أن ترتفع نسبة الإشغال إلى ما هو أعلى من 70%، وخاصة من سياح دول أوروبا الشرقية لأنهم الأكثر اهتماما بالاحتفال بأعياد الكريسماس بمنتجعات البحر الأحمر.

وقال محمود الشرقاوى خبير سياحى ورئيس مجلس إدارة أحد الفنادق، إن أغلب فنادق الغردقة تستعد لانطلاق احتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية.

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات بكرنفال على الطريقة الشعبية المعروفة، وذلك لتعريف السياح بالفلكلور الشعبى المصرى مثل "المزمار البلدى والتنورة والساحر وأكروبات وألعاب نارية ورسومات".

وينتقل الحفل بعد ذلك إلى فقرة عزف موسيقى على الكمان مصحوبة بالغناء ثم رقص شرقى، ويبدأ بعدها الاستعراض الأساسى لفريق الأنيميشن وهو بعنوان "قراصنة البحر"، ثم يستكمل الحفل برقص جماعى حتى تمام الثانية عشر بعد منتصف الليل، وافتتاح العام الجديد بـ"تورتة" العام الجديد مع نزلاء الفندق والمدعوين.

من ناحية أخرى استقبل مطار الغردقة الدولى صباح أمس الثلاثاء 36 رحلة طيران دولية من مطارات عالمية وأوربية مختلفة، وكذلك من مطارات مصرية داخلية، بما يعادل 5 آلاف سائح من جنسيات مختلفة.

من جانبه قال اللواء صادق شورى، نائب مدير مطار الغردقة الدولى، إن المطار استقبل اليوم 27 رحلة طيران دولية من مطارات أوروبية وروسية، على متنها ما يقرب من 4 آلاف سائح، منها 15 رحلة روسية.

وأضاف شورى لــ "اليوم السابع" أن المطار استقبل أيضاً 9 رحلات داخلية مصرية، على متنها ألف راكب، قادمين لقضاء إجازتهم بمنتجعات البحر الأحمر.

فيما أوضح "شورى" أنه من المتوقع فى الأيام القليلة القادمة زيادة عدد الوفود للاحتفال بأعياد رأس السنة بمنتجعات البحر الأحمر.