بالصور.. المقر البابوى فى العباسية يتزين ببابا نويل وأشجار الكريسماس

زينت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية المقر البابوى، استعدادا لعيد ميلاد السيد المسيح "الكريسماس"، ويبدأ 1 يناير 2014، وشمل التزيين وضع تماثيل مجسمة كبيرة لبابا نويل، وأشجار الكريسماس، وتماثيل صغيرة على هيئة ثلج، إضافة لإكسسوارات الكريسماس التى ملئت المقر.

وأنشأ المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، "مزود بيت لحم" الخاص بميلاد السيد المسيح، فى فلسطين، استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد، وصُمم شكل المزود بتماثيل للسيدة العذراء ويوسف النجار خطيبها، والمزود الذى ولدت فيه السيدة العذراء مريم، السيد المسيح فى بيت لحم، ووضعت تماثيل لرعاة الغنم، والمجوس الذين جاءوا يهنئون بميلاد السيد المسيح، وكتب أعلى المزود "المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة".

والتقط البابا تواضروس الثانى، عقب عودته مساء أمس الثلاثاء، إلى الكاتدرائية من رحلته فى أوروبا، صورا تذكارية داخل المزود.

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