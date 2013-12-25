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بالفيديو| أحمد موسى "باكيا" للرئيس: اتخذ إجراءات ضد الإرهاب دون خشية الخارج

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بالفيديو| أحمد موسى "باكيا" للرئيس: اتخذ إجراءات ضد الإرهاب دون خشية الخارج بالفيديو| أحمد موسى "باكيا" للرئيس: اتخذ إجراءات ضد الإرهاب دون خشية الخارج

كتب : جهاد أحمد الثلاثاء 24-12-2013 23:49

بدأ الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة من برنامجه "الشعب يريد" على قناة "التحرير"، من موقع انفجار مديرية أمن الدقهلية.

وأكد خلال الكلمة الافتتاحية لبرنامجه، أن لن تتأثر بالإرهاب الذي يحاول تنظيم الإخوان الإرهابي نشره، مؤكدا أن المصريين سينزلون بالملايين للاستفتاء على الدستور.

وحمّل موسى، حكومة الببلاوي مسؤولية الحادث؛ بسبب بطء في إيجاد حلول، وناشد الرئيس عدلي منصور، باكيا، بضرورة الإسراع في اتخاذ إحراءات دون خشية الخارج، والتركيز في الداخل وحماية المصريين قائلا: "لعنة الله على الخارج ومن يخشى الخارج".

وأكد موسى، أن "مصر أمام تنظيم دولي وأجهزة استخباراتية تسعى لنشر الخراب والدمار".

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