أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

محمد صبحي: "ديكتاتور" لفترة أفضل من تسليم البلد لمن يريد تقسيمها

Google+ Print
محمد صبحي: "ديكتاتور" لفترة أفضل من تسليم البلد لمن يريد تقسيمها محمد صبحي: "ديكتاتور" لفترة أفضل من تسليم البلد لمن يريد تقسيمها

كتب : محمد عاشور الأربعاء 25-12-2013 01:02

قال الفنان محمد صبحي، إن الشعب المصري تظاهر وقت حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولم يحمل "طوبة"، مشيرا إلى أن من خرب الحياة السياسية أيام الملك هم جماعة الإخوان المحظورة.

وأضاف صبحي، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، مع الإعلامي خيري رمضان، أن الإعلام يصور فقط مظاهرات طلاب الإخوان، ويتجاهل انتظام الآخرين في المحاضرات، وتابع: "حاولنا إصلاح الفساد والخيوط العنكبوتية لرجال الحزب الوطني، والآن إفساد الفوضى وتدمير ".

وأشار صبحي، إلى أن وسائل الإعلام صنعت رموزا زائفة من الثوار، وأكد: "يمكني أن أتحمل ديكتاتورا في وطني لفترة، أفضل من أن أسلم وطني لمن يريد تقسيمه؛ لأن الديكتاتور يمكن أن يموت"، مؤكدا أن من يدعي الثورة أخطر ممن يدعي الإسلام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر