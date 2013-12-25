محمد صبحي: "ديكتاتور" لفترة أفضل من تسليم البلد لمن يريد تقسيمها

كتب : محمد عاشور الأربعاء 25-12-2013 01:02

قال الفنان محمد صبحي، إن الشعب المصري تظاهر وقت حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ولم يحمل "طوبة"، مشيرا إلى أن من خرب الحياة السياسية أيام الملك هم جماعة الإخوان المحظورة.

وأضاف صبحي، خلال لقائه ببرنامج "ممكن"، مع الإعلامي خيري رمضان، أن الإعلام يصور فقط مظاهرات طلاب الإخوان، ويتجاهل انتظام الآخرين في المحاضرات، وتابع: "حاولنا إصلاح الفساد والخيوط العنكبوتية لرجال الحزب الوطني، والآن إفساد الفوضى وتدمير مصر".

وأشار صبحي، إلى أن وسائل الإعلام صنعت رموزا زائفة من الثوار، وأكد: "يمكني أن أتحمل ديكتاتورا في وطني لفترة، أفضل من أن أسلم وطني لمن يريد تقسيمه؛ لأن الديكتاتور يمكن أن يموت"، مؤكدا أن من يدعي الثورة أخطر ممن يدعي الإسلام".