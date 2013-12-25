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مدير مباحث الإسكندرية ينفي العثور على قنبلة بمحيط مديرية الأمن

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مدير مباحث الإسكندرية ينفي العثور على قنبلة بمحيط مديرية الأمن مدير مباحث الإسكندرية ينفي العثور على قنبلة بمحيط مديرية الأمن

نفى اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، ما تردد عبر إحدى القنوات الفضائية عن العثور على قنبلة بالقرب من مديرية أمن الإسكندرية، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.

وأشار «العبد» إلى أن مديرية الأمن عززت من إجراءاتها الأمنية لتأمين المنشآت الحيوية وتوسيع عمليات التأمين والتمشيط من خلال الدوريات المشتركة من القوات المسلحة والشرطة عقب أحداث التفجيرات بمديرية أمن الدقهلية.

كانت مديرية أمن الإسكندرية اتخذت إجراءات بتحويل مسار الطرق المؤدية إلى منشآتها إلى طرق أخرى ووضع الحواجز ونشر القوات الأمنية واتخاذ الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن توسيع دائرة الاشتباه.

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