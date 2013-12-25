الطقس: أمطار على الشمالية والوسطى الأسبوع المقبل

توقع المحلل الجوي لأحوال الطقس والمناخ ماجد بن صنات العتيبي أن تتأثر مناطق شمال غرب المملكة وشمالها إلى حالة عدم استقرار جوي نتيجة تأثر أجواء شرق المتوسط وشمال المملكة بمرور منخفض قطبي متعمق في الطبقات الجوية، بدءاً من يوم السبت المقبل، وتوقع العتيبي نتيجة للمنخفض القطبي هطول أمطار تتراوح قوتها بين المتوسطة والغزيرة تشمل أجزاء من شمال غرب المملكة ناحية تبوك والوجه وطبرجل وعلى شمالها ناحية طريف وعرعر ورفحاء وكذلك على منطقة حائل وأجزاء من منطقة القصيم، بالإضافة إلى تأثر المنطقة الوسطى مثل الرياض وسدير وكذلك شمال شرق المملكة ومناطق غرب المملكة، وأشار العتيبي إلى أن هناك توقعات بتساقط الثلوج على شمال غرب المملكة تشمل مرتفعات تبوك وجنوبها وكذلك على مناطق شمال المملكة مثل طريف وعرعر كما يرافق ذلك انخفاض في درجات الحرارة على جميع مناطق النصف الشمالي من المملكة إلى مستويات تقارب الصفر المئوي.