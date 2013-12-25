دبي تستعد لألعاب نارية تاريخية

أسوة بنهجها في تقديم كل ما هو جديد ومتميز، تستعد مدينة دبي لمحاولة تسجيل رقم قياسي تاريخي مساء الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري، بإطلاق أضخم عروض للألعاب النارية في العالم، تتعاون في تنظيمها مجموعة من الجهات الحكومية والخاصة، لتُضاف هذه الفعالية إلى سجل الأرقام القياسية المتنوعة المتحققة في الإمارة، ومن أبرزها "برج خليفة"، الذي يُعدّ أعلى بناء في العالم.

استعدادات

وتجرى حالياً مراجعة كافة الاستعدادات النهائية، لضمان خروج العروض بالصورة المتوقعة، وتأكيد أمن وسلامة الجمهور في موقع العروض والمناطق المجاورة، وذلك من خلال تضافر جهود العديد من الجهات المعنية، ومنها هيئة الطرق والمواصلات، وشرطة دبي، والدفاع المدني، ولجنة تأمين فعاليات دبي، وغيرها من الأجهزة ذات الصلة.

وذلك لضمان أكفأ مستويات التنسيق بين الاختصاصات، لتوفير أعلى درجات الراحة للجمهور؛ بما في ذلك سلاسة الحركة المرورية وانسيابها، باتخاذ كافة التدابير اللازمة، لتفادي أية تكدسات أو عرقلة لحركة السير، سواء في منطقة العروض أو المناطق المحيطة، وصولاً إلى النجاح المرجو للمحاولة وضمان تمتع الجمهور من المواطنين والمقيمين والزوار بتجربة فريدة وشائقة.

عروض مذهلة

ومن المقرر أن تبدأ عروض الألعاب النارية المذهلة، قبيل منتصف الليل عشية الأول من يناير لعام،2014 وستُستهل بعرض مشهد صقر يحلق في السماء ليبدأ بعد تنازلي باللغتين العربية والإنجليزية، بينما سيستمر العرض لمدة ست دقائق، تسطع خلالها الألعاب النارية في سماء دبي على وقع أنغام مقطوعات موسيقية إماراتية، وفوق كل من "جزيرة نخلة جميرا"، و"جزر العالم".

وسيتضمن العروض تجسيد علم دولة الامارات بالألعاب النارية بعرض 225 متر وارتفاع 130 متر ليكون أكبر علم من نوعه في العالم،

ويشارك في صنع هذا الحدث الضخم أكثر من 200 مهندس متخصص سيشرفون على تنسيق مختلف مؤثرات الألعاب النارية الموزّعة على 400 موقع، بينما سيتم استخدام نحو 100 جهاز حاسوب للتحكم في العروض، التي ستشمل إطلاق أكثر من 400 ألف قذيفة للألعاب النارية، لحظة بلحظة وبتفاصيل متناهية الدقة.

معلومات إرشادية

أوضحت اللجنة المنظمة للعروض الالعاب النارية، أنها ستعمل خلال الأيام القليلة المقبلة على نشر كافة البيانات والمعلومات الإرشادية للجمهور كافة، وبخاصة سكان وزوار جزيرة النخلة، وستعمل على تمرير تلك المعلومات.

عبر مختلف قنوات الإعلام ووسائل التواصل الممكنة لضمان اطلاع الجميع على هذه التدابير الوقتيّة، مُعربةً عن شكرها وتقديرها لكل من سيسهم في إنجاح هذه الفعالية، سواء من خلال جهود الأجهزة المعنية أو عامة الجمهور، بتعاونه في الالتزام بالقواعد الإرشادية الخاصة بالحدث.

ولمعرفة المزيد من المعلومات عن محاولة تسجيل الرقم العالمي القياسي الجديد في دبي، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني.