«تنفيذي الشارقة» يناقش مشروع لائحة استغلال حرم الطريق

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة صباح أمس اجتماع المجلس وذلك في مكتب سمو الحاكم وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.

واستعرض المجلس خلال اجتماعه وبعد تصديقه على محضر اجتماع الجلسة السابقة له عددا من المواضيع العامة المدرجة على جدول اعمال جلسته والتي تتعلق بشؤون الامارة المختلفة، حيث استمع المجلس لشرح موجز من الشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الاشغال العامة بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لاستخدام واستغلال حرم الطريق في الإمارة.

وأبدى السادة أعضاء المجلس التنفيذي عدداً من الملاحظات على المشروع المقدم.. وأوصى المجلس بتضمين ملاحظات السادة أعضاء المجلس ووضع المشروع في صيغته النهائية ورفعه للمجلس توطئة لإصداره.

وناقش المجلس المقترح المرفوع من دائرة التخطيط والمساحة حول مشروع تطوير الطريق الدائري في إمارة الشارقة، ووجه الدائرة بدراسة الملاحظات والمقترحات التي أبداها السادة الأعضاء.

تطوير وتعديل

واطلع المجلس على العرض المرئي الذي أعدته دائرة التخطيط والمساحة بشأن دراسة استعمالات الأراضي بمنطقة الصبخة، حيث تهدف الدراسة إلى تطويرها وتعديل التشريعات الخاصة باستعمالات الاراضي وذلك لرفع كفاءة المنطقة وجعلها جاذبة للسكن.

واستعرض كل من المهندس خالد بن بطي المهيري مدير دائرة التخطيط والمساحة والمهندس خالد محمد آل علي مدير إدارة الدراسات التخطيطية في الدائرة عدداً من تصاميم المباني السكنية المقترحة والتي تم فيها تلافي السلبيات التي تؤثر على المظهر الحضاري بالإمارة ومنها على سبيل المثال نقص الخدمات والتقسيمات غير النظامية والتأجير غير النظامي للعديد من الفئات مما يؤثر على الوضع السكني في الإمارة.

وفي ختام العرض تقدم المهندس صلاح بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة بجملة من التوصيات للاستخدام الأمثل لأراضي الصبخة وتطوير التخطيط العمراني في المنطقة.

وأثنى المجلس على دور دائرة التخطيط والمساحة وسعيها الدائم في تطوير التخطيط العمراني بالإمارة واعتمد عدداً من توصيات الدائرة ووجهها باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو وضعها موضع التنفيذ.

أفضل الخدمات

وفي إطار سعي المجلس التنفيذي لتقديم أفضل الخدمات المتوفرة في مجال تكنولوجيا المعلومات.. استعرض سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية مشروع مذكرة التفاهم بين دائرة التنمية الاقتصادية ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات".

وتسعى الدائرة من خلالها إلى إقامة شراكة استراتيجية وإعداد خارطة لتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ووجه المجلس الدائرة بالتنسيق مع دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية بهذا الشأن.

اطلاع

اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الثامن للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والمقرر عقدها الخميس 26 من ديسمبر والذي يتضمن مناقشة توصيات المجلس لسياسة دائرة الشؤون الاسلامية.

تكريم أدنوك للتوزيع الراعي الرئيسي لمخيم الأمل

تلقت شركة أدنوك للتوزيع جائزة تقديرية لمشاركتها في مخيم الأمل الرابع والعشرين، وهو المبادرة الاجتماعية التي نظمتها "مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية" وحظيت بدعم أدنوك للتوزيع كراع رئيسي للمخيم. وأتاح مخيم الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة فرصة المشاركة المجتمعية الفاعلة ضمن برامج وفعاليات متنوعة.

وقام سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة بتسليم الجائزة التكريمية خلال حفلٍ خاص عقد لهذه المناسبة، حيث تسلمها خالد هادي، نائب الرئيس لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى شركة "أدنوك للتوزيع".

مهارات

وكانت "مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية" قد نظمت مؤخراً مخيم الأمل السنوي الرابع والعشرين في إمارة الشارقة خلال شهر ديسمبر الجاري 2013، حيث أتاح الفرصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لإقامة صداقات جديدة وتطوير مهاراتهم الاجتماعية والاعتماد على أنفسهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

كما هدف المخيم إلى منح المشاركين من المختصين في مجال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة الفرصة لتبادل الخبرات والتواصل.

وقال خالد هادي، نائب الرئيس لإدارة التسويق والاتصال المؤسسي لدى شركة "أدنوك للتوزيع": "نحن نفخر في شركة أدنوك للتوزيع بتلقي هذا التكريم لأنه يعكس الجهود التي بذلناها في سبيل تحقيق المنفعة والفائدة لمجتمعنا بأفضل طريقة ممكنة.

وقد سعينا من خلال مشاركتنا في مخيم الأمل إلى تقديم فرص مختلفة للعديد من الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، ونحن بلا شك فخورون وسعداء بذلك. ولا يسعني إلا أن نتوجه بجزيل الشكر إلى "مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية" لإتاحتها الفرصة للمشاركة في هذه المبادرة المهمة".