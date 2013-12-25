بلدية دبي تكرم المبدعين أصحاب الاقتراحات المطبقة

نظمت بلدية دبي مؤخرا حفلاً خاصاً لنظام الاقتراحات المؤسسي تحت شعار "نبدع لنرتقي"، لتكريم المبدعين من أصحاب الاقتراحات المطبقة، والموظفين والمتعاملين مع البلدية الذين سبق وأن تقدموا بأفكار واقتراحات من شأنها تطوير العمل وتفعيله.

وقال المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام البلدية :إن البلدية تحرص على إيجاد وتفعيل القنوات المناسبة لمشاركة المتعاملين الداخليين والخارجيين في طرح الأفكار وتقديم الآراء، حيث بدأت منذ عام 2000 بتشكيل اللجنة العليا لنظام الاقتراحات بهدف وضع أسس وإجراءات وأنظمة تشجع على تقديم الاقتراحات.

وتكون أداة ووسيلة للتحفيز على الإبداع واستقطاب اقتراحات المتعاملين الداخليين والخارجيين مع تقدير المساهمين، مشيرا إلى أهمية وجود جلسات عصف ذهني بين الموظفين للخروج بأفكار واقتراحات من شأنها تطوير العمل في الدائرة وذلك بصفة دورية تساهم في دعم الإبداع وتشجيع الموظفين ببيئة محفزة لذلك.

وأكد أن نظام الاقتراحات الذي أطلقته البلدية يشكل برنامجاً يشرك الجميع في تحسين كل ما نقوم به من أعمال، وقد تطور هذا النظام بصورة ملموسة منذ انطلاقته في عام 2000، حيث بلغ عدد الاقتراحات الواردة منذ انطلاقه في عام 2000 إلى عام 2013 قرابة 47 ألفا و722 اقتراحا مقدما من 9600 موظف.

حيث بلغ إجمالي الإيرادات والتوفير المالي المحقق من تطبيق الاقتراحات لهذه الفترة 319 مليونا و138 ألفا و320درهما، أما إجمالي المكافآت المالية التي تم صرفها للمقترحين 5 ملايين و874 ألف درهم. أما خلال عام 2013 بلغ عدد الاقتراحات قرابة 9543 اقتراحا.

حرية الإبداع

وذكر مدير عام البلدية أن هذا النظام يعتبر فاتحة الأبواب لحرية الإبداع وطرح الأفكار التي يمكن تطبيقها وليس فقط الإعجاب بها، لأجل تأمين حياة كريمة لهذا الجيل وللأجيال القادمة، كما أن النظام يهدف إلى تقديم الاقتراحات المفيدة التي تخدم أهداف وغايات الصالح العام.

ولتأكيد أن هذا النظام يعتبر واحدا من أهم البرامج الفعالة الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة من قبل البلدية، بما في ذلك من منفعة للموظف الداخلي والمتلقي من الجمهور الخارجي، وبهدف ترسيخ أسس الشراكة بين المتعاملين الداخليين والخارجيين في عمليات التحسين على المستوى الإداري والاجتماعي والبيئي في إمارة دبي، مضيفا أن المشروع يأتي من واقع حرص بلدية دبي على الإسهام في تطبيق مبادئ الجودة الشاملة، والتحسين المستمر لمنهجيات العمل لضمان جودة الخدمات والمنتجات.

والتأكيد على مبدأ المشاركة الإيجابية للجميع من خلال إبراز الطاقات الكامنة والأفكار المبدعة، والمساهمة في ترشيد النفقات توفيرا للوقت والجهد والمال، وتشجيع روح التعاون من خلال إتاحة الفرصة للاستفادة من تجارب وأفكار الجميع، وتبسيط الإجراءات، واختصار الوقت، وسرعة الاستجابة، وتحسين الأداء المؤسسي، وتفعيل مشاركة عناصر المجتمع المختلفة في عمليات تحسين الخدمات المتوفرة في المدينة، وتحقيق رضا المتعاملين الداخليين والخارجيين.

نتائج مادية

وتجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم المقترحين لمساهمتهم في نظام الاقتراحات المؤسسي "قل كلمتك"، حيث كان عدد الاقتراحات المكرمة 34 اقتراحا منها 10 ماديا و24 معنويا، كما بلغ إجمالي المكرمين من الموظفين والمتعاملين قرابة 89 شخصا، حيث ساهمت هذه الاقتراحات بتحقيق نتائج مادية (وفورات/إيرادات) كما كانت لها أثر معنوي في رفع مستوى أداء المؤسسة.

وقد شمل التكريم تكريم أصحاب الاقتراحات المادية وهو سمي محمد رحماني من إدارة النفايات وإيهاب عبد الفتاح أحمد من إدارة النفايات وداوود عبد الرحمن الهاجري مدير إدارة التخطيط وزكية موسى كرم وباربكار جولكوندا من إدارة اعتماد تقييم المطابقة ومحمد شاهد رسول من إدارة اعتماد تقييم المطابقة .

وأحمد محمد صالح وبدر إبراهيم البلوشي من الإدارة المالية ومهند محي الدين ظاظا من مختبر دبي المركزي، وعادل المنصور عبد القادر من إدارة الممتلكات، وعلي أحمد عليان من مختبر دبي المركزي، وأسلم رياض من مختبر دبي المركزي، وعصام أحمد محمد من إدارة خدمات الصحة العامة.

وتم تكريم أصحاب الاقتراحات المعنوية وهم خالد محمد صالح مدير إدارة المباني ومحمد أحمد صالح من إدارة المباني وحمدة المر المهيري، من إدارة النفايات، وعلي عباس علي من إدارة النفايات وإلهام فتحي عزي من إدارة خدمات الصحة العامة، ونزار أحمد من إدارة مختبر دبي المركزي، وجوسي سيرياك من إدارة النفايات.

وعبدا لله محمد من شبكة الصرف الصحي والري، ومحمد شعبان من الإدارة المالية، ورضا حسن سلمان وشعلة أحمد الرفيعي ونصرة إبراهيم آل علي ونورة علي الهاجري وأحمد سعيد النقاز من إدارة الصحة والسلامة العامة، ومريم نصيب سعيد وفاطمة ثاني وماريا السيد الهاشمي من الإدارة المالية، وعمر عثمان وأيمان حميد، ومنال عبدالله سبيل وجابي كاسيس وكريستوف لوكن من نظم المعلومات الجغرافية، وفاطمة الجزيري وسالم الأبلم وهاني سليمان من إدارة النفايات.

وإبراهيم عبدالعزيز الصفران من محطة معالجة مياه الصرف الصحي، ونبيل بن حيدر ومنير غيث وهناء الزرعوني من إدارة الحدائق العامة والزراعة، ومسعود محمد وهاني شاكر نصيرات من إدارة النفايات، وهشام عبدالرحمن اليحيى، وعلي عبيد بخيت والماحي التلب جبران من إدارة خدمات الصحة العامة، وحميد سعيد المري مدير إدارة النفايات، وعبدالسلام عبدالرحمن الحمادي، ومحمد حسن القميش، وفاطمة البدواوي.

وضمن فئة المقترحين الأكثر مشاركة تم اختيار أميرة كمال من إدارة الموارد البشرية ، والمقترح المبدع عبدالله حامد بابكر من إدارة التخطيط وفئة المنسق المتميز حيث تم تكريم كل من ناريمان عبدالغفار من إدارة مراكز البلدية و وداد الرحومي من إدارة المعرفة،.

كما تم اختيار الفائزين في المسابقات المحلية والعالمية وهم محمد أحمد صالح وعصام أحمد محمد من إدارة المباني وعمر عثمان عمر وأيمان حميد سالم ومنال عبدالله وجابي كاسين وكريستوف لوكن من نظم المعلومات الجغرافية وأحمد محمد من إدارة التراث العمراني وهشام عبدالرحمن اليحيى والماحي التلب جبران وعلي عبيد بخيت من إدارة خدمات الصحة العامة ، وبراباكار جولكوندا من إدارة اعتماد تقيم المطابقة و فاطمة الجزيري، كما تم تكريم عبدالسلام الحمادي وحمد حسن القميش وحميد سعيد المري مدير إدارة النقليات ووجدان الفارسي إدارة علاقات المتعاملين.

دروس مستفادة

أشار المهندس حسين لوتاه إلى أن هناك دروسا مستفادة من نظام الاقتراحات على مستوى الدائرة من حيث خلق روح التنافس بين الموظفين من جميع الفئات، وبناء فرق عمل ولجان لمشاريع جديدة تخرج من صميم عمل الموظف، واندماج الأفكار وحل المشكلات بطرق مختلفة، وتشجيع الإبداع والتطوير والابتعاد عن الطرق الروتينية في تنفيذ المهام، واستخدام أبسط الطرق في تقديم الخدمات، وإضافة خدمات جديدة لرفع مستوى الخدمات، وتشجيع الموظفين على الإطلاع على أحدث التجارب والتقنيات والممارسات في مجال عملهم، ومنح كل موظف الثقة الكاملة في تقديم الأفكار، وزيادة ولاء الموظفين.

وأضاف لوتاه: بلغ إجمالي الإيرادات والوفورات المتحققة من تطبيق الاقتراحات المادية 7 ملايين و991 ألف درهم.

فرض البطاقة التفتيشية المحدثة داخل المؤسسات الغذائية

طورت إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي بطاقة الزيارات التفتيشية المطلوب توفرها لدى كافة المؤسسات الغذائية في دبي،وذلك انطلاقا من حرص البلدية على رفع مستوى سلامة الأغذية في الإمارة و تنفيذ أحدث و أفضل آليات و أنظمة الرقابة الغذائية المستدامة.

وأشار المهندس خالد محمد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي إلى أن أي مؤسسة غذائية يجب أن يكون لديها نسخة من تلك البطاقة وأن تكون متوفرة عند طلبها من الموظف المعني بإدارة الرقابة الغذائية ،لافتا إلى انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المؤسسة الغذائية في حالة فقدان أو إتلاف البطاقة التفتيشية.

تطوير

وقال :إن استخدام البطاقة التفتيشية في المؤسسات الغذائية بدأ مع أوائل التسعينات من القرن الماضي وتم تطويرها على ثلاث مراحل إلى أن تم إعدادها بطريق مميزة تتناسب مع المستجدات والتطورات تشهدها ساحة السلامة الغذائية وقد جاءت البطاقة التفتيشية على شكل كتاب مكون من 28 صفحة بعد أن كانت صفحة واحدة في بداياتها وهي تحتوي على بيانات عن المؤسسة المعنية و قائمة بالمستندات المطلوبة من المؤسسة الغذائية مثل الرخصة التجارية .

ومخطط الديكور الداخلي المعتمد والعقود والسجلات المطلوبة بأنواعها ثم تشرح المقدمة أهداف عملية الرقابة على المؤسسة تتمثل في تقييم المؤسسة و رفع المستوى الصحي إلى التعليم والتثقيف الصحي للمتعاملين بالأغذية ثم تشرح البطاقة المبادئ الأساسية التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات الغذائية .

و أهم الشروط الصحية الواجب اتباعها و النقاط الهامة الواجب علي المشرف الصحي مراعاتها و التأكد منها باستمرار ويليها صفحات تسجيل تفاصيل الزيارات حيث يشمل نوعية الزيارة والدرجات الممنوحة بعد التقييم و تفاصيل المخالفات و الإجراءات بالإضافة إلى اسم و رقم المفتش المعني كما تحتوي البطاقة قائمة بالمخالفات الجديدة التي بدأ العمل بها من تاريخ 29/05/2011 حيث توجد في القائمة 52 نقطة يتم التفتيش عليها.

وأضاف : ستساعد البطاقة ضباط تفتيش الأغذية في القيام بزيارات منتظمة إلى المؤسسات الغذائية لتقييم ورفع المستوى الصحي فيها بهدف الحفاظ على صحة وسلامة الأغذية المقدمة بشكل أفعل حيث تُنظم وتُحدد هذه الزيارات بناءً على الأولويات المبنية على درجة خطورة العمليات التي تتم في فيها ودرجة تقييم آخر زيارة للمؤسسة.

بنود

وتابع :وفقا لبنود البطاقة التفتيش ، يجب أن تحفظ مستندات في ملف خاص داخل المؤسسة و أن تكون جاهزة لعرضها على المفتش عند الطلب وهي البطاقة التفتيشية وصورة عن الرخصة التجارية و مخطط الديكور الداخلي المعتمد من إدارة الرقابة الغذائية و البطاقات الصحية المهنية للعاملين الصادرة من بلدية دبي و شهادات تدريب العاملين المعتمدة من قبل إدارة الرقابة الغذائية و شهادة المشرف الصحي و عقد مكافحة الآفات للمؤسسة "مع شركة معتمدة من بلدية دبي" مع سجل الزيارات لشركة المكافحة.

و عقد تنظيف مصيدة الدهون و برنامج النظافة الدورية والصيانة للمؤسسة الغذائية و سجلات استلام الأغذية و سجلات مراقبة درجات الحرارة لأجهزة الحفظ الحراري و سجلات معايرة الأجهزة والمعدات و سجلات الحالات المرضية والإجازات الخاصة بالعاملين وصورة عن اعتماد سيارات نقل الأغذية "إن وجدت"و صورة عن عقد تنظيف خزانات المياه.

وأكد مدير إدارة الرقابة الغذائية تحقيق أهداف الزيارة التفتيشية لضابط التفتيش الغذائي من خلال التواصل الفعال مع المشرف الصحي وإدارة المؤسسة التي تضمن تحقيق الرقابة الذاتية بالمؤسسة الغذائية .

تقييم المخاطر

قال المهندس خالد محمد شريف العوضي :إن مفتشي بلدية دبي مؤهلين لتحديد وتقييم مخاطر النقاط الواجب تصحيحها واقتراح الإجراءات التصحيحية و إرشاد وتثقيف المتعاملين في الغذاء بالإضافة إلي استخدام القانون في تحسين المستوى الصحي في المؤسسة الغذائية أو تصحيح إجراءات العمل أو منع بعض العمليات التي تشكل خطورة مؤكدا على الصحة العامة وسلامة الأغذية، ومنع عمليات الغش أو التلاعب في الأغذية .

وأضاف :إن البطاقة التفتيشية تساهم في تسهيل انجاز مهام المفتشين وتعتبر مرجع دائم للعمليات الرقابية على المؤسسة كما تساعد إدارة المؤسسات في تطور أدائهم بحيث يعملان معا في رفع مستوى معدلات الصحة و سلامة الأغذية بدبي.