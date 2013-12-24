جهة سيادية يناقش «ربط نهر الكونغو بالنيل»

كشفت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل عقد اجتماع مغلق بمبنى تابع لإحدى الجهات السيادية فى القاهرة، بين عدد من المستثمرين أصحاب مشروع ربط نهر الكونغو الديمقراطية بنهر النيل، وممثلين عن الجهات والوزارات المعنية بملف التعاون بين مصر ودول حوض النيل، لمناقشة الأبعاد المختلفة للمشروع المقدم من المستثمرين، بزيادة كميات المياه الواردة إلى مصر إلى أكثر من 120 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وأكدت المصادر، التى طلبت عدم ذكر أسمائها، أن المجتمعين اتفقوا على تقديم أصحاب المشروع خططا وافية لطرق التمويل، وتفاصيل مسار المياه المقترح، متضمنا الأبعاد الفنية والهندسية، والآثار البيئية الناجمة عن إحداث تغيرات «هيدرولوجية، وموفورولوجية» لمجرى مائى قائم عند تنفيذ مثل هذه المشروعات الكبرى.

ومن المقرر طبقا لخطة التنفيذ أن يتم الحصول على موافقة مكتوبة من الدول الثلاث التى ستمر بها المياه وهى: «الكونغو الديمقراطية، وشمال وجنوب السودان» على المشروع بأبعاده المختلفة.