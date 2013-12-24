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قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2015 أبريل المقبل

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قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2015 أبريل المقبل قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2015 أبريل المقبل

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إقامة قرعة كأس الأمم الإفريقية 2015 في شهر أبريل المقبل قبل ثمانية أشهر من موعد المسابقة.

وتحتضن المغرب النسخة الـ30 من البطولة الإفريقية في الفترة من 17 يناير 2015 إلى السابع من فبراير.

وأفاد الاتحاد الإفريقي عبر موقعه أن القرعة ستتم على هامش نهائيات كأس أمم إفريقيا للمحليين التي ستقام بجنوب أفريقيا.

وتنطلق التصفيات عقب نهائيات كأس العالم في يوليو المقبل في مرحلتها التمهيدية، على أن تقام التصفيات الرئيسية بداية سبتمبر.

ويقسم 28 منتخبا على سبع مجموعات يتأهل الأول والثاني منها إلى نهائيات أمم إفريقيا بجوار المغرب المنظمة ونيجيريا حاملة اللقب.

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