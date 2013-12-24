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شوقي غريب: منتخب مصر يتجمع للمرة الأولى فبراير المقبل

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شوقي غريب: منتخب مصر يتجمع للمرة الأولى فبراير المقبل شوقي غريب: منتخب مصر يتجمع للمرة الأولى فبراير المقبل

القاهرة / أ ش أ / أكد شوقي غريب، المدير الفنى لمنتخب اأن أول تجمع للمنتخب فى نهاية شهر فبراير المقبل، وذلك حتى يتكمن الجهاز الفنى من مشاهدة عدد أكبر من اللاعبين بمسابقة الدورى التى انطلقت اليوم، الثلاثاء، تمهيدا لضم العناصر المميزة لصفوف خلال الفترة المقبلة.

أوضح غريب فى تصريحات للصحفيين أن الجهاز الفنى يبحث فى الوقت الحالى الاتفاق على مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، على أن تكون أول مباراة يوم 5 مارس المقبل وفقًا للأجندة الدولية.

أضاف المدير الفنى للمنتخب، أنه يتابع المحترفين بشكل كبير وعلى اتصال دائم بهم، مشددا على أنه تم توزيع المهام على أفراد الجهاز الفنى للمنتخب لمتابعة اللاعبين سواء من المحترفين أو المحليين.

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فيديو اليوم السابع

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