عادل إمام: "أحن" لحبيب العادلي

كتب : جهاد أحمد منذ 30 دقيقة

قال الفنان عادل إمام إن إعلان جماعة "الإخوان المسلمين" جماعة إرهابية لن يغير من الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكاتف كل أجهزة الدولة للقضاء على الإرهاب.

وأضاف "إمام" خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج "مصر الجديدة" على قناة "الحياة2" أنه، وبصرف النظر عن أي شيء، يشعر بالحنين لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق؛ لأنه كان مسيطرًا على الأمن، مشيرًا أنه لم ير في حياته مثلما يحدث في مصر الآن، مطالبًا الشعب بالنزول لرفض الإرهاب كما نزل في 30 يونيو، متسائلاً إلى متى سنصمت على قتل الأطفال والأبرياء؟

وأكد إمام على ضرورة السعي وراء الحل الأمني؛ لأن الحوار مع الإرهاب مرفوض، مشيرًا إلى أن ما حدث سيخيف البعض من النزول للاستفتاء، مطالبًا المصريين بإظهار معدنهم الأصيل والنزول للموافقة على الدستور.

وأشار إمام إلى أن الحكومة تعمل وهي تلتفت لمواقف الخارج وتصريحاته، مطالبًا أجهزة الدولة المتمثلة في الجيش والشرطة والمخابرات والقضاء بالتكاتف للقضاء على الإرهاب فى مصر.