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جامعة الزقازيق تتوعد الإخوان بعقاب رادع لاعتدائهم على عميد "الصيدلة"

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جامعة الزقازيق تتوعد الإخوان بعقاب رادع لاعتدائهم على عميد "الصيدلة" جامعة الزقازيق تتوعد الإخوان بعقاب رادع لاعتدائهم على عميد "الصيدلة"

استنكر مجلس جامعة الزقازيق برئاسة الدكتور "أشرف الشيحى"، القائم بأعمال رئيس الجامعة، ظاهرة الاعتداء على القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا أنه سيوجه للمعتدين العقاب التأديبى والقانونى الرادع، ولن تسمح الجامعة بتكرار مثل هذه الممارسات الشاذة والغريبة عن مجتمع الجامعة وأخلاقها وقيمها الأكاديمية والإنسانية.

يذكر أنه تعرض الدكتور عبد الله الشنوانى، عميد كلية الصيدلة، من قِبل طلاب الإخوان بالإسبراى والضرب، ما أدى لإصابتة بأزمة صحية، وتم نقله للمستشفى، فضلا عن تكرار محاصرتهم لمكاتب العمداء والتعدى عليهم بالألفاظ.

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