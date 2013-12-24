ويلشير: إهانة أولادي سبب إشارتي المسيئة لجمهور سيتي

أرجع الإنجليزي جاك ويلشير لاعب وسط أرسنال إشارته المسيئة لجمهور مانشستر سيتي لإهانتهم أولاده بالسباب أثناء مباراة الفريقين يوم السبت قبل الماضي.

وكان ويلشير قد عوقب بالإيقاف لمدة مباراتين بعد ما بدر منه تجاه جمهور سيتي.

وقال ويلشير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "محبط بسبب عدم المشاركة أمام تشيلسي، لم يكن يجب التصرف كما فعلت ولكنني أعلم أن كل الأباء هنا يحبون أطفالهم مثلما أفعل".

وأضاف "أعتقد أنني سأتقبل الإهانات في حق أطفالي بالمستقبل، على أي حال مازال هناك مباراة حتى ينتهي الإيقاف .. لا أطيق الانتظار حتى أعود".

وكان أرسنال قد تعادل سلبيا مع تشيلسي يوم الإثنين ليفقد صدارة الدوري الإنجليزي لصالح ليفربول بفارق الأهداف.