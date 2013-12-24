برشلونة: لن نضم أحد في يناير

برشلونة ، (إفي): لن يلجأ برشلونة لسوق الانتقالات الشتوية الذي سيبدأ الشهر المقبل لتعزيز صفوف الفريق الذي يتصدر بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال نائب رئيس برشلونة جوزيب ماريا بارتوميو في تصريحات تليفزيونية "الفريق في موقف مثالي بالنسبة لعام 2014 ، ليس من المتوقع أن نجري صفقات".

وأشار بارتوميو أن هذا الاحتمالية كانت مطروحة فقط لتعويض أي غياب قد ينتج في الفريق بسبب الاصابات.

ويعني هذا الأمر أن صفقة انتقال حارس بروسيا مونشنجلادباخ الألماني أندريه تير شتيجن للنادي الكتالوني التي ينتظرها البرسا ستتأجل إلى نهاية الموسم.