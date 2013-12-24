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ميسي في صدارة قائمة ' جارديان ' لأفضل 100 لاعب بالعالم

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ميسي في صدارة قائمة ' جارديان ' لأفضل 100 لاعب بالعالم ميسي في صدارة قائمة ' جارديان ' لأفضل 100 لاعب بالعالم

لندن، (إفي): تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني قائمة أفضل مائة لاعب في عام 2013 بالنسبة لصحيفة (جارديان) البريطانية.

وجاء في المركز الثاني بالقائمة، التي يعدها 15 خبيرا بكرة القدم، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني، تلاه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتعد إسبانيا الدولة صاحبة أكثر عدد من اللاعبين بهذه القائمة (17) ومن ضمنهم لاعب أتلتيكو مدريد، البرازيلي الأصل دييجو كوستا الذي حصل على الجنسية مؤخرا وقرر اللعب لصالح "لا روخا".

ويعد برشلونة أكثر نادي إسباني دخل منه لاعبون في هذه القائمة وهم ميسي وأندريس إنييستا ونيمار وتشافي هيرنانديز وسرجيو بوسكيتس وسيسك فابريجاس وبيكيه ودانييل ألفيش وخابيير ماسكيرانو وفيكتور فالديس وأليكسيس سانشيز.

تلاه ريال مدريد برونالدو وجاريث بيل وتشابي ألونسو وسرخيو راموس وكريم بنزيمة ومارسيلو ولوكا مودريتش وأنخل دي ماريا وإيسكو ألاركون.

وجاء بعدهما أتلتيكو مدريد بدييجو كوستا وتيبو كورتوا وأردا توران وكوكي وتوبي ألدرفيريلد.

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