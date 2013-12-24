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بيكام ينضم إلى فريق بوليفي؟

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بيكام ينضم إلى فريق بوليفي؟ بيكام ينضم إلى فريق بوليفي؟

لاباز، (إفي): اعترف الملياردير البوليفي مارسيلو كلاوري رئيس وصيف الدوري المحلي لكرة القدم، نادي بوليفيار، اليوم باحتمالية التعاقد مع الإنجليزي المعتزل ديفيد بيكام لتعزيز صفوف الفريق في كأس ليبرتادوريس.

وقال كلاوري في تصريحات نقلتها جريدة (لاراسون) المحلية "سنحاول التعاقد على الأقل مع لاعب واحد قادر على احداث الفارق، بيكام خيار محتمل بجانب لاعب آخر محلي".

يشار إلى أن كلاوري الذي صنع ثروته من مجال العمل بالهواتف الخلوية في الولايات المتحدة صديق شخصي لبيكام وتوجد بينهما مشروعات مشتركة.

واذا ما تم الأمر سيضطر بوليفار للاستغناء عن واحد من لاعبيه الستة الأجانب في الفريق، وفقا لما تنص عليه القواعد المحلية.

يذكر أن بيكام (38 عاما) كان قد اعتزل اللعب في مايو الماضي وكان آخر فريق يلعب في صفوفه باريس سان جيرمان الفرنسي الذي توج معه بطلا لليج آ، وسبق قبله ان ارتدى قمصان ناديه الأم مانشستر يونايتد ثم ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي ولوس انجليس جالاكسي الأمريكي.

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