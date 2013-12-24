بعد تفجير الدقهلية.. أهالي دمياط يحطمون 5 من ممتلكات ومحال "الإخوان"

كتب : سهاد الخضرى منذ 40 دقيقة

حطّم الأهالي صيدلية بيطرية مملوكة لقيادي إخواني بميدان باب الحرس خلف صيدلية الجمهورية كرد فعل منهم على أحداث الدقهلية الدامية بالأمس والتي راح ضحيتها أحد أبناء دمياط.

وبهذا يرتفع عدد الممتلكات الإخوانية التي حُرقت وحُطمت بدمياط اليوم لخمسة، حيث تم تحطيم وحرق محل كاوتشات مملوك لإخواني يدعى "سامح عاشور" بطريق المطري أول قرية السيالة كرد فعل على حادث الدقهلية واستشهاد أحد أبناء دمياط في الحادث.

كما تم حرق محل بقالة مملوك للمدعو إبراهيم شاهين لانتماء نجله محمد للجماعة المحظورة.

كما قام عدد من أهالي دمياط بتحطيم مركز سمارت للتنمية البشرية المملوك لـ"ا.ج" أحد قيادات الجماعة المحظورة، بميدان سرور بدمياط.