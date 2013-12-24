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تدمير فرع "المصرف المتحد" وإصابة طاقم حراسته بسبب تفجيرات الدقهلية

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تدمير فرع "المصرف المتحد" وإصابة طاقم حراسته بسبب تفجيرات الدقهلية تدمير فرع "المصرف المتحد" وإصابة طاقم حراسته بسبب تفجيرات الدقهلية
الحادث الإرهابي يحطم واجهة البنك الأهلي القريب من العملية

كتب : اسماعيل حماد منذ 38 دقيقة

كشف المصرف المتحد عن تدمير كامل فرعه المجاور لمبنى مديرية أمن الدقهلية، وإصابة أفراد الأمن المخصصين لحراسته نتيجة الانفجار الإرهابي الذي استهدف مديرية الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم، فيما قالت مصادر مسؤولة من البنك الأهلي المصري، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الحادث أدى إلى تحطّم الواجهات الزجاجية للفرع القريب منه.

وأكد المصرف المملوك للبنك المركزي بنسبة 99.9%، اليوم، أنه تم نقل المصابين للمستشفى لإجراء الإسعافات اللازمة لهم، فيما تم تفعيل خطة الطوارئ لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات المصرفية للجمهور بنفس الكفاءة المعتادة.

وقالت إدارة البنك إنه تم نقل جميع أعمال فرع الجمهورية الذي دُمّر بالكامل إلى فرع المختلط - المصرف المتحد بالدقهلية- حيث سيتولى الفرع مهام تقديم الخدمات المصرفية للعملاء خلال مواعيد العمل الرسمية.

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