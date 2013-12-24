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عودة البابا “تواضروس” بعد زيارته إلى أوروبا

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عودة البابا “تواضروس” بعد زيارته إلى أوروبا عودة البابا “تواضروس” بعد زيارته إلى أوروبا

عاد إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعد انتهاء ثالث زياراته الرعوية إلى أوروبا منذ جلوسه على الكرسي البابوي نهاية العام الماضي .

واستمرت زيارة البابا تواضروس إسبوعين قام خلالها بتفقد كنائس سويسرا والنمسا وألمانيا، دشن عدداً من الكنائس الجديدة وألقى العديد من المحاضرات .

وقال القمص بولس حليم المتحدث بإسم الكنيسة الأرثوزكسية فى تصريحات سابقة :”إن البابا التقى خلال زيارته لألمانيا السفير المصري هناك ، وعدداً من الأقباط المصريين المقيمين في ألمانيا” ، كما دشن البابا كنيسة مار مرقس في فرانكفورت ، وزار دير الأنبا أنطونيوس وكنيسة الرهبان .

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