نقيب صيادلة الإسماعيلية تتهم الإخوان بتهديدها بالقتل وتطالب بإقالة النقيب والأمين العام



> أعلنت د سعاد حمودة نقيب صيادلة الاسماعيلية تلقيها تهديدا بالقتل عبر هاتفها المحمول، وأتهمت سعاد جماعة الاخوان وما يعرف بتحالف دعم الشرعية بأنه وراء تلك التهديدات

> لموقفها ضد النقيب العام د محمد عبد المقصود الذى ينتمى لجماعة الاخوان والذى حول النقابة لمأوى للأخوان – حسب قولها وعمل على استغلال النقابة وأموالها لهذا الغرض

> وقالت أنها أبلغت وزير الداخلية اللواء محمد أبراهيم واللواء محمد العنانى مدير أمن الاسماعيلية والمحامى العام للاسماعيلية وتم تفريغ التليفون المحمول من الارقام وجارى البحث عن هوية أصحاب التهديدات

> ودعت حمودة الأف الصيادلة الى الحضور فى الجمعية العمومية المقرر عقدها فى ال28من الشهر الجارى لسحب الثقة من النقيب الاخوانى وتطهير النقابة من الاخوان بحسب قولها وقالت انها أحالت تقارير بالفساد من الجهاز المركزى للمحاسبات الى الجنايات للتحقيق مع النقيب الاخوانى باستغلال تبرعات النقابة فى أوجه لا تخدم جموع الصيادلة ونفت ماتردد من تقديمها أى شكاوى ضد أى صيدلى مؤكدة أن الاخوان يروجون ضدها الاشاعات بعد نجاحها فى وقف الجمعية العمومية التى دعى لها النقيب بحكم قضائى قبل نحو الشهر