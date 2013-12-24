أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القبض على إخواني بالمطار يشتبه في تورطه بانفجار المنصورة قبل هروبه لتركيا

Google+ Print
القبض على إخواني بالمطار يشتبه في تورطه بانفجار المنصورة قبل هروبه لتركيا القبض على إخواني بالمطار يشتبه في تورطه بانفجار المنصورة قبل هروبه لتركيا

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي القبض على قيادى إخوانى يشتبه في تورطه فى الانفجار الذى تم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بمقر مديرية أمن محافظة الدقهلية قبل هروبه إلى تركيا والدته وأحد أصدقائه.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه وصلت معلومات من لجنة التحقيق الخاصة بإنفجار مديرية أمن الدقهلية إلى مطار القاهرة تفيد نية أحد قيادات الإخوان بمحافظة الدقهلية ويدعي “ياسر” متورط فى الانفجار فى السفر إلى خارج البلاد، وتم تشديد الإجراءات الأمنية , أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة التركية المتجهة إلى إسطنبول تبين وجود القيادى بصحبة والدته وأحد أصدقائه وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه للجهات الأمنية التى تتولى التحقيق فى إنفجار الدقهلية , وتقوم جهة أمنية رفيعة المستوي بالمطار بالتحقيق معه ومع والدته وأسرته بعد إلغاء سفرهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا