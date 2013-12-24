القبض على إخواني بالمطار يشتبه في تورطه بانفجار المنصورة قبل هروبه لتركيا

ألقت سلطات مطار القاهرة الدولي القبض على قيادى إخوانى يشتبه في تورطه فى الانفجار الذى تم فى ساعة مبكرة من صباح اليوم بمقر مديرية أمن محافظة الدقهلية قبل هروبه إلى تركيا والدته وأحد أصدقائه.

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أنه وصلت معلومات من لجنة التحقيق الخاصة بإنفجار مديرية أمن الدقهلية إلى مطار القاهرة تفيد نية أحد قيادات الإخوان بمحافظة الدقهلية ويدعي “ياسر” متورط فى الانفجار فى السفر إلى خارج البلاد، وتم تشديد الإجراءات الأمنية , أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة التركية المتجهة إلى إسطنبول تبين وجود القيادى بصحبة والدته وأحد أصدقائه وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليمه للجهات الأمنية التى تتولى التحقيق فى إنفجار الدقهلية , وتقوم جهة أمنية رفيعة المستوي بالمطار بالتحقيق معه ومع والدته وأسرته بعد إلغاء سفرهم.