المتحدث باسم جامعة القاهرة: أنا رجل أكاديمى ولم أنتمى لأى تيار سياسى

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامى باسم جامعة القاهرة، أنه لم ينتمى لأى تيار سياسى طوال حياته، مستنكرا ما تداولته مجموعة من وسائل الإعلام بعد توليه منصب المتحدث الرسمى باسم الجامعة، عن عمله مستشارا لوزير التموين السابق "الإخوانى"، قائلا: "أنا رجل أكاديمى وأعتز بأكاديميتى، ولم أنتمى لأى تيار سياسى فى حياتى".

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عمل مستشارا إعلاميا مع العديد من الوزراء من بينهم العسكريون مثل ماجد جورج، وزير البيئة الأسبق، والأكاديمى كالدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، والمفكر جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إضافة إلى 3 وزراء تموين سابقين آخرهم الدكتور باسم عودة، فى الحكومة السابقة.