أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المتحدث باسم جامعة القاهرة: أنا رجل أكاديمى ولم أنتمى لأى تيار سياسى

Google+ Print
المتحدث باسم جامعة القاهرة: أنا رجل أكاديمى ولم أنتمى لأى تيار سياسى المتحدث باسم جامعة القاهرة: أنا رجل أكاديمى ولم أنتمى لأى تيار سياسى

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامى باسم جامعة القاهرة، أنه لم ينتمى لأى تيار سياسى طوال حياته، مستنكرا ما تداولته مجموعة من وسائل الإعلام بعد توليه منصب المتحدث الرسمى باسم الجامعة، عن عمله مستشارا لوزير السابق "الإخوانى"، قائلا: "أنا رجل أكاديمى وأعتز بأكاديميتى، ولم أنتمى لأى تيار سياسى فى حياتى".

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عمل مستشارا إعلاميا مع العديد من الوزراء من بينهم العسكريون مثل ماجد جورج، وزير البيئة الأسبق، والأكاديمى كالدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، والمفكر جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، إضافة إلى 3 وزراء تموين سابقين آخرهم الدكتور باسم عودة، فى السابقة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك