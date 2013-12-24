التليفزيون المصري يعلن تبني "أنصار بيت المقدس" مسئولية تفجير المنصورة

"ماسبيرو" يتراجع عن كشف تفاصيل الخبر.. ولا بيان رسميا من الجماعة الإرهابية

كتب : محمد مقلد الثلاثاء 24-12-2013 20:42

في خطوة غريبة تؤكد مدى التخبط لدى التليفزيون المصري، تسرع في بث خبر عاجل عصر اليوم حول تبني جماعة "أنصار بيت المقدس" مسئولية عملية تفجير مديرية أمن الدقهلية، مؤكدا بث التفاصيل بعد دقائق.

وتأخر التليفزيون الرسمي للدولة في ذكر التفاصيل التي أعلن عن بثها، حيث لم يتم إذاعتها حتى الآن، ما يثبت عدم صحة الخبر، حيث لم يصدر أي بيان رسمي عن الجماعة الإرهابية يفيد تبنيها الحادث، فيما أكد بعض المراقبين أن التليفزيون المصري ربما اعتمد على التوقع في بث مثل هذا الخبر.