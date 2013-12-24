خبير استراتيجي: أنصار بيت المقدس الذراع المسلح للإخوان في مصر‎

قال اللواء نصر سالم الخبير الاستراتيجي :”إن أي عمل إرهابي يحدث في مصر من قبل الجماعات الإرهابية و التكفيرية التابعة لجماعة الإخوان، حتما له هدف سياسي”، مضيفاً أن الهدف السياسي للواقعة الإرهابية التي تمت على مديرية أمن الدقهلية صباح اليوم، هو إعاقة مسيرة الديمقراطية، و التي تسير إليها الدولة لإجراء الاستفتاء على الدستور في 14 و 15 من يناير المقبل .

و علق سالم في تصريحات خاصة لوكالة “ONA”، على إعلان جماعة “أنصار بيت المقدس” بمسؤوليتها عن الحادث قائلا:” “إن هذه مسميات تابعة لجماعة الإخوان مثل حركة حماس و تنظيم القاعدة التابعين لجماعة الإخوان، و المنوط لهم بتنفيذ العمليات الإرهابية و لكن في ثوب جديد بعيد عن مسمى جماعة الإخوان”.

و أضاف سالم، بأن الأعمال الانتحارية التي تحدث الآن في مصر تحدث في العالم كله، ولم تستطع الأجهزة الأمنية في العالم السيطرة عليها بشكل كامل، مضيفاً “مافيهاش حاجة يعني لما حادثة تفلت مننا”.