تحويل 7 من طلاب الإخوان بطب المنوفية للتحقيق لإقامة معرض لفض اعتصام رابعة

أصدرت إدارة كلية الطب جامعة المنوفية قرارا بإحالة 7 طلاب بالكلية للتحقيق بعد قيامهم بتنفيذ نشاط طلابى داخل الكلية عبارة عن معرض صور لتوثيق فض إعتصام رابعة العدوية رغم حصولهم على موافقة مجلس إتحاد الطلاب على إقامة المعرض.

وقرر إتحاد طلاب الكلية تجميد نشاط الاتحاد لمدة أسبوع قابل للتجديد وتنظيم وقفة إحتجاجية صباح الغد امام مكتب العميد أعتراضا على قرار إدارة الكلية.

وأكد إتحاد الطلاب فى بيان لهم على صفحة التواصل الاجتماعى “فيس بوك” أنه لمدة ثلاث سنوات بعد قيام ثورة يناير لم يحول فيهم طالب بالكلية للتحقيق ولم يتم ايقاف اي نشاط طلابي داخل الكلية لنفاجأ اليوم بتحويل 7 طلاب للتحقيق بسبب معرض عن فض اعتصام رابعة منهم طالب لم يشترك في اعداد المعرض من الاساس على الرغم من حصول الأسرة الطلابية على موافقة مجلس الاتحاد يوم الاربعاء الماضي.