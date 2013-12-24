«جمال الدين» يعلن مساندة الحكومة لاعتبار تنظيم الإخوان الدولي راعيًا للإرهاب

أدان اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، المنسق العام لجبهة «مصر بلدي» الثلاثاء، حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وقال إن الحادث شأنه شأن جميع الحوادث الإرهابية التي تعرضت لها مصر في الآونة الأخيرة، ويكشف عن «خسة ونذالة وجبن مرتكبيه».

وأضاف، في بيان له، أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، يثبت أنه راع للإرهاب في العالم، وطالب حكومات الدول التي تدعم هذا التنظيم بأن تعي أنها في الحقيقة تدعم قوى الإرهاب والشر، وأكد أن الجبهة تساند الحكومة في جميع إجراءاتها، داخليا وخارجيا، لإدراج هذا التنظيم راعيًا للإرهاب.

وتقدم اللواء جمال الدين باسمه وباسم قيادات وأعضاء الجبهة، بخالص التعازي لأسر الشهداء والمصابين ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ورجال الشرطة، وأكد أنهم يجب عليهم أن يفخروا بما يقدمونه من تضحيات فداء لأمن بلدهم.

وأشار إلى أن الدماء الزكية التي أسيلت في هذا الحادث الإرهابي، ستروي روح الوطنية لدى المصريين وتزيدهم صلابة وعزما لإنجاز خريطة الطريق، وتزيدهم تصميماً للالتفاف حول رجال الشرطة والقوات المسلحة في تحرير وتطهير الوطن من الإرهاب والعمالة.