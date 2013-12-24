العميد: أعشق التحدي وزرعت هذه الخصال في لاعبي الأردن

عمان /أ ش أ/ أكد المدير الفني للمنتخب الأردني حسام حسن أن تطور الكرة خلال الفترة الأخيرة جعل المتابعين يضعون المنتخب الأردني (النشامي) في أولوية ترشيحاتهم لبطولة غرب آسيا الثامنة التي تفتتح غدا الأربعاء بالعاصمة القطرية الدوحة.

ووفقا للموقع الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم ، قال حسام حسن خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في العاصمة القطرية الدوحة إن النشامى يتمتع بسمعة طيبة نظير ما تحقق سواء على الصعيد الدولي بتصفيات كأس العالم 2014 أو الآسيوي حيث يقترب المنتخب من الترشح لنهائيات كأس آسيا 2015.

وأفاد بأنه على الرغم من الصعوبات المتمثلة في التوقيت الذي لا يخدم المنتخبات المشاركة وعدم القدرة على الاستعانة باللاعبين المحترفين بالخارج ومع غياب 11 لاعبا إما بداعي الاحتراف الخارجي أو الإصابة إلا أن الطموحات عالية، مبديا ثقته الكبيرة في إمكانات وقدرات اللاعبين على دخول المنافسات بقوة وتأكيد حضور الكرة الأردنية مجددا في هذا الاستحقاق.

وقال حسام حسن إن الفرق تسعى لنيل اللقب وتنظر إلى تحقيق الفائدة الفنية لها وهو ما ينطبق علينا أيضا، لأن سياستنا دائما ما تركز على مبدأ الحفاظ على الإنجازات وتعزيزها.

وردا على سؤال عما إذا كانت المشاركة الأردنية بمنتخب شاب مغامرة بعد كل هذه الإنجازات ..أجاب المدير الفني "نعم قد تكون كذلك ولكنها تحد..وعلى الصعيد الشخصي أعشق التحدي وزرعت هذه الخصال لدى اللاعبين".

وبخصوص المواجهة الأولى أمام المنتخب اللبناني المقررة بعد غد الخميس على ملعب (لخويا)..أكد حسام أن المباريات الافتتاحية عادة ما تكون مهمة فتحقيق النتيجة الإيجابية فيها من شأنها أن تمنح المنتخب دفعة معنوية كبيرة أمام المنتخب الكويتي في مباراة الجولة الثانية.