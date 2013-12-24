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أبو الفتوح يلغى زيارته لبرج العرب حدادا علي أروح شهداء المنصورة‎

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أبو الفتوح يلغى زيارته لبرج العرب حدادا علي أروح شهداء المنصورة‎ أبو الفتوح يلغى زيارته لبرج العرب حدادا علي أروح شهداء المنصورة‎

عبد المنعم ابو الفتوح – رئيس حزب القوية

قررت اليوم أمانة حزب مصر القوية بالإسكندرية ، إلغاء الزيارة المقرر لها غدا للدكتور عبد المنعم ابو الفتوح رئيس الحزب لمنطقة برج العرب .

ومن المقرر أن يزرو أبو الفتوح غدا  محافظة الاسكندرية ، لإفتتاح مقر جديد للحزب بمنطقة برج العرب ومؤتمر جماهيري وسط الاسكندرية.

وأوضح الحزب في بيان صادر عنه اليوم إن قرار إلغاء زيارة برج العرب ، حدادا علي ارواح الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الارهابي الشنيع الذي شهدته البلاد بالأمس في المنصورة .

وأوضح الحزب أنه لا يجوز ان يحتفل الحزب بإفتتاح مقر جديد ودمائنا لم تحقن ، مشيرين الي انه سيكتف غدا بالمؤتمر الرئيسي للحزب والذي سيعقد مساء الغد بمنطقة الإبراهيمية .

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