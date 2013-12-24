المصري يرسل عرضا لضم عمر جمال .. واللاعب ينتظر الأهلي

تقدم النادي المصري بعرض لضم عمر جمال لاعب أهلي طرابلس الليبى والإسماعيلي السابق إلى صفوفه إعتبارا من شهر يناير المقبل.

وكان اللاعب قد أعلن من قبل عن تقدم نادي الزمالك بعرض لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بالإضافة لنادي وادي دجلة ليصبح المصري ثالث الأندية الراغبة في ضمه.

وعلم FilGoal.com أن اللاعب ينتظر عرضا خلال الأيام المقبلة من الأهلي لضم اللاعب وهو الذي يفضله عمر جمال نظرا لكون الفريق الأحمر هو الأكثر استقرارا بين الأندية الراغبة في ضمه.

يذكر أن عمر جمال -31 عاما- قد رحل عن الإسماعيلي الصيف الماضي إلى أهلي طرابلس قبل أن يرحل عن صفوف الفريق الليبي بعد أشهر قليلة بسبب الوضع الأمني.